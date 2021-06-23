تفويج 6000 حاج كل ثلاث ساعات لطواف القدوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تضمنت الخطة التنفيذية لنقل حج هذا العام تقسيم أعداد الحجاج إلى وحدات تنفيذية، كل وحدة تنفيذية مكونة من 20 حاجا، وكل 5 وحدات تنفيذية تشكل مجموعات حركة، وكل مجموعة حركة تشكل فوجا، فيما شملت الخطة تفويج الحجاج في مرحلة طواف القدوم، والذي سيتم على مرحلتين بخدمة النقل الترددي، من مراكز التجمع إلى الحرم المكي الشريف، بحيث يفوج 6000 حاج كل 3 ساعات، وتبدأ المرحلة الأولى بيوم 7 ذي الحجة، من الـ 6 صباحا، وتستمر يوم 8 ذي الحجة إلى الـ 9 صباحا، بإجمالي طاقة استيعابية 48 ألف حاج لليوم التشغيلي في مرحلة القدوم. كما ضمت الخطة مسارات التروية يومي 7- 8 ذي الحجة بعد الانتهاء من طواف القدوم، حيث يغادر جميع الحجاج من المسجد الحرام وانطلاق الحافلات من محطة (باب علي) وصولا إلى مواقف ساحة جسر الجمرات، على أن يكون النقل بنظام الرحلات الترددية بمالايقل عن 200 حافلة وبمتوسط 2000 حاج لكل 3 ساعات، من ساحة الجمرات لمشعر منى بعد طواف القدوم، وإنزالهم في المنطقة المخصصة للإنزال. مرحلة التصعيد لعرفة 9 ذو الحجة (12 مساء إلى - 8 صباحا): • النقل بنظام الردين (1500) حافلة من مشعر منى إلى مشعر عرفات حسب جدول التفويج. • مرافقة القائد المعين من شركة خدمات الحجاج لكل وحدة تنفيذية 20 حاجا. • الانطلاق من نقاط التجمع المحددة في مشعر منى إلى الأماكن المخصصة للإنزال حسب تخصيص مخيمات عرفات. مرحلة النفرة إلى مزدلفة 9 ذو الحجة (7:15 مساء إلى - 12 صباحا): • النقل بنظام الردين (1500) حافلة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة حسب جدول التفويج. • مرافقة القائد المعين من شركة خدمات الحجاج لكل وحدة تنفيذية 20 حاجا. • الانطلاق من نقاط التجمع المحددة في مشعر عرفات إلى الأماكن المخصصة للإنزال حسب تخصيص مخيمات مزدلفة. مرحلة الإفاضة لمشعر منى 10 ذو الحجة (12 مساء إلى - 6 صباحا): • النقل بنظام الردين (1500) حافلة من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى حسب جدول التفويج. • مرافقة القائد المعين من شركة خدمات الحجاج لكل وحدة تنفيذية 20 حاجا. • الانطلاق من نقاط التجمع المحددة في مشعر مزدلفة إلى الأماكن المخصصة للإنزال حسب تخصيص مخيمات مشعر منى. مراكز تجمع الحجاج بمكة: • تجمع الزايدي • تجمع النوارية • تجمع النسيم • تجمع الشرائع محطات الإركاب للخروج من الحرم المكي: • باب علي • وقف الملك عبدالعزيز • محطة الشبيكة • محطة أجياد المصافي

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