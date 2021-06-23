شكرا لقرائتكم خبر انتهاء تسجيل الراغبين في الحج.. و3 باقات للخدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت وزارة الحج والعمرة أمس تسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام عبر البوابة الالكترونية؛ ليبدأ بعدها غدا اختيار باقة الخدمة واستكمال الحجز والدفع الالكتروني وذلك من خلال 3 باقات، أعلاها في حدود 16.5 ألف ريال، وأقلها بـ12 ألف ريال، حيث يستطيع الحاج الاختيار من هذه الباقات وتحديدها.

وتشمل خدمات الباقات النقل والسكن والإعاشة في العاصمة المقدسة. وتمتاز كل باقة عن الأخرى بمميزات مختلفة، فباقة مميزة أبراج تتيح للحجاج السكن في الأبراج الموجودة في مشعر منى والتمتع بكل مميزات السكن فيها.

وكانت الوزارة قصرت إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة كورونا وظهور تحورات جديدة له.

باقات الحج

ضيافة مميزة أبراج 16.5 ألف ريال

ضيافة مميزة مخيمات 14.3 ألف ريال

الضيافة مخيمات 12.1 ألف ريال

الضوابط التنظيمية للحج:







60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات في المملكة



أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء الحج خالية من الأمراض المزمنة



الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما للحاصلين على اللقاح



فئات التحصين المسموح لها:

محصن

محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يوما

محصن متعاف من الإصابة