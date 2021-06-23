شكرا لقرائتكم خبر «توكلنا» يضيف خدمات شراء تذاكر النقل في المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعما للجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة زوار بيت الله الحرام أطلق تطبيق «توكلنا» التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إصداره الجديد الذي يضم عددا من الخدمات المميزة، أبرزها: خدمات الإدارة والدفع لتذاكر النقل للمشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، إضافة إلى خدمة نداء استغاثة وخدمة أسعفني بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وخدمة تحديث رقم الجوال لمستخدمي التطبيق، وتمكين دور الإيواء من إدارة تجمعات الحجر المؤسسي بالتعاون مع وزارة السياحة.

كما أتاح التطبيق للمرافق في تصاريح الحج والعمرة قبول ورفض طلبات إضافته بصفته مرافق حج أو عمرة، وتمكينه من الاطلاع على من قام بإضافته في التصريح مع إمكانية استبعاد نفسه، كما يمكن مصدر التصريح من إدارة المستفيدين ذوي الإعاقة.

وتأتي خدمة نداء «استغاثة» بميزة أخرى تمكن المستخدم من طلب استغاثة ومساعدة عاجلة من الهلال الأحمر السعودي، إلى جانب خدمة «أسعفني» التي تمكنه من طلب مساعدة للمستخدم نفسه أو لأشخاص آخرين مع إمكانية استعراض حالة الطلب وإلغائه، ما يسهم في سرعة وصول فرقة الهلال الأحمر السعودي إلى الموقع ومباشرة الحالة، سواء كانت حادثا أو غيرها من الحالات التي تتطلب المساعدة.

ومن الخدمات المضافة خدمة تحديث رقم الجوال، سواء كان المستخدم مواطنا أو مقيما أو خليجيا أو زائرا أو معرفا، التي تتيح للمستخدم تحديث رقم الجوال قبل تسجيل الدخول إلى التطبيق، وذلك بالضغط على أيقونة (مساعدة) في صفحة تسجيل الدخول ومن ثم اختيار خاصية تحديث رقم الجوال.

ويواصل تطبيق «توكلنا» دعم الجهود الصحية التي تبذلها المملكة لمكافحة فيروس كورونا، حيث مكن دور الإيواء من إنشاء تصريح (تجمع مؤسسي) للقادمين إلى المملكة من غير المواطنين وغير المحصنين ممن ينطبق عليهم الحجر المؤسسي، كما تسهم هذه الخدمة في تمكين دور الإيواء من إدارة التجمع المؤسسي والتعرف على الحالة الصحية للموجودين.

الخدمات الجديدة:

• دفع تذاكر النقل للمشاعر المقدسة

• نداء استغاثة وخدمة أسعفني

• تحديث رقم الجوال

• تمكين دور الإيواء من إدارة تجمعات الحجر المؤسسي

• تمكين الفرد من قبول ورفض طلبات إضافته بصفته مرافقا في تصاريح الحج