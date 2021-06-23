القبض على 4 مواطنين اعتدوا وتحرشوا بشخص في القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم على مجموعة أشخاص قاموا بالتحرش والتنمر على آخر، والاعتداء عليه بالضرب وألفاظ تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وتصوير ذلك ونشره. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لقيام مجموعة من الأشخاص، بالتحرش والتنمر على آخر، والاعتداء عليه بالضرب، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين، في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.



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