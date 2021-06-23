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أعلنت إيران، اليوم (الأربعاء)، من جانب واحد أن "الولايات المتحدة وافقت على رفع كل عقوبات النفط والشحن المفروضة على طهران"، رغم أن ألمانيا حذرت بأن القضايا الرئيسية لا تزال تخضع لمحادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن محمود واعظي، رئيس مكتب الرئيس حسن روحاني، قوله: "تم التوصل لاتفاق على رفع كل عقوبات التأمين والنفط والشحن التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب".
من جانبه بيّن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه لا يزال يتعيّن على إيران والقوى العالمية تجاوز عقبات كبيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وقال "ماس" في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن: "نحقق تقدمًا، لكن لا تزال هناك بعض العقبات التي يتعين التغلب عليها، ومن الممكن التوصل لاتفاق حتى بعد فوز رئيس إيراني متشدد في الانتخابات".
إيران تعلن من جانب واحد أن "أمريكا وافقت على رفع عقوبات النفط والشحن"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-23
أعلنت إيران، اليوم (الأربعاء)، من جانب واحد أن "الولايات المتحدة وافقت على رفع كل عقوبات النفط والشحن المفروضة على طهران"، رغم أن ألمانيا حذرت بأن القضايا الرئيسية لا تزال تخضع لمحادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن محمود واعظي، رئيس مكتب الرئيس حسن روحاني، قوله: "تم التوصل لاتفاق على رفع كل عقوبات التأمين والنفط والشحن التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب".
من جانبه بيّن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه لا يزال يتعيّن على إيران والقوى العالمية تجاوز عقبات كبيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وقال "ماس" في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن: "نحقق تقدمًا، لكن لا تزال هناك بعض العقبات التي يتعين التغلب عليها، ومن الممكن التوصل لاتفاق حتى بعد فوز رئيس إيراني متشدد في الانتخابات".
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
08:25 PM
"ماس" أشار إلى استمرار وجود عقبات في محادثات فيينا
أعلنت إيران، اليوم (الأربعاء)، من جانب واحد أن "الولايات المتحدة وافقت على رفع كل عقوبات النفط والشحن المفروضة على طهران"، رغم أن ألمانيا حذرت بأن القضايا الرئيسية لا تزال تخضع لمحادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن محمود واعظي، رئيس مكتب الرئيس حسن روحاني، قوله: "تم التوصل لاتفاق على رفع كل عقوبات التأمين والنفط والشحن التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب".
من جانبه بيّن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه لا يزال يتعيّن على إيران والقوى العالمية تجاوز عقبات كبيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وقال "ماس" في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن: "نحقق تقدمًا، لكن لا تزال هناك بعض العقبات التي يتعين التغلب عليها، ومن الممكن التوصل لاتفاق حتى بعد فوز رئيس إيراني متشدد في الانتخابات".
، إيران تعلن من جانب واحد أن "أمريكا وافقت على رفع عقوبات النفط والشحن" ،
المصدر : الخليج 365
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