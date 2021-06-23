، الجيش اليمني يخطف أرواح 17 حوثياً خلال مواجهات في مأرب ،

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سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الأربعاء)، بنيران جنود الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.
وأفاد مصدر عسكري أن جنود الجيش والمقاومة استدرجوا مجاميع حوثية إلى كمين محكم بإحدى الشعاب في جبهة صرواح.
وأضاف أن المواجهة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 حوثياً وجرح آخرين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وبين المصدر أن مدفعية الجيش الوطني شنّت بالتزامن، قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات للمليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة، وأسفر القصف عن إحراق آليات قتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.
وأوضح أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر 4 أطقم كانت في طريقها لتعزيز المليشيا وقتل جميع من كانوا على متنها.
الجيش اليمني يخطف أرواح 17 حوثياً خلال مواجهات في مأربصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-23
سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الأربعاء)، بنيران جنود الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.
وأفاد مصدر عسكري أن جنود الجيش والمقاومة استدرجوا مجاميع حوثية إلى كمين محكم بإحدى الشعاب في جبهة صرواح.
وأضاف أن المواجهة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 حوثياً وجرح آخرين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وبين المصدر أن مدفعية الجيش الوطني شنّت بالتزامن، قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات للمليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة، وأسفر القصف عن إحراق آليات قتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.
وأوضح أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر 4 أطقم كانت في طريقها لتعزيز المليشيا وقتل جميع من كانوا على متنها.
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
08:15 PM
مقاتلات التحالف دمرت 4 آليات عسكرية للمليشيا
سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الأربعاء)، بنيران جنود الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.
وأفاد مصدر عسكري أن جنود الجيش والمقاومة استدرجوا مجاميع حوثية إلى كمين محكم بإحدى الشعاب في جبهة صرواح.
وأضاف أن المواجهة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 حوثياً وجرح آخرين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وبين المصدر أن مدفعية الجيش الوطني شنّت بالتزامن، قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات للمليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة، وأسفر القصف عن إحراق آليات قتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.
وأوضح أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر 4 أطقم كانت في طريقها لتعزيز المليشيا وقتل جميع من كانوا على متنها.
، الجيش اليمني يخطف أرواح 17 حوثياً خلال مواجهات في مأرب ،
المصدر : الخليج 365
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