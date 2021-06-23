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عيّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عمرو كمال الدين الشربيني، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة دولة قطر، بحسب ما ذكرت الجريدة الرسمية، اليوم (الأربعاء).
تأتي هذه الخطوة بعد أن انضمت مصر للسعودية وحلفائها في المنطقة، للتوقيع على "إعلان العلا"، لإنهاء الخلاف مع قطر في يناير (كانون الثاني).
وأكد "السيسي" في رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سلمها وزير الخارجية سامح شكري هذا الشهر، على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.
"السيسي" يعين سفيراً فوق العادة لمصر لدى قطرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-23
عيّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عمرو كمال الدين الشربيني، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة دولة قطر، بحسب ما ذكرت الجريدة الرسمية، اليوم (الأربعاء).
تأتي هذه الخطوة بعد أن انضمت مصر للسعودية وحلفائها في المنطقة، للتوقيع على "إعلان العلا"، لإنهاء الخلاف مع قطر في يناير (كانون الثاني).
وأكد "السيسي" في رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سلمها وزير الخارجية سامح شكري هذا الشهر، على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
08:10 PM
"الشربيني" عمل بديوان وزارة الخارجية
عيّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عمرو كمال الدين الشربيني، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة دولة قطر، بحسب ما ذكرت الجريدة الرسمية، اليوم (الأربعاء).
تأتي هذه الخطوة بعد أن انضمت مصر للسعودية وحلفائها في المنطقة، للتوقيع على "إعلان العلا"، لإنهاء الخلاف مع قطر في يناير (كانون الثاني).
وأكد "السيسي" في رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سلمها وزير الخارجية سامح شكري هذا الشهر، على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.
، "السيسي" يعين سفيراً فوق العادة لمصر لدى قطر ،
المصدر : الخليج 365
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