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انخرط لاعبو المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم ( تحت 23 عاماً )، اليوم الأربعاء، في المعسكر الإعدادي في الرياض، ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في نهاية الشهر المقبل.
وتحتضن العاصمة الرياض معسكر الأخضر حتى 14 يوليو المقبل.
وكان المدير الفني للمنتخب الأولمبي، سعد الشهري، قد استدعى (24) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، وهم:
"أمين بخاري، محمد الربيعي، زيد البواردي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، عبد الإله العمري، خالد الدبيش، سعود عبد الحميد، عبد الله حسون، عبد الباسط هندي، ياسر الشهراني، ناصر العمران، علي الحسن، سلمان الفرج، مختار علي، عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن الخليف، تركي العمار، خالد الغنام، أيمن يحيى، سالم الدوسري، عبد الرحمن اليامي، عبد الله الحمدان".
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 08:27 PM
المعسكر يستمر حتى 14 يوليوالرياض تجهز الأخضر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو
انخرط لاعبو المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم ( تحت 23 عاماً )، اليوم الأربعاء، في المعسكر الإعدادي في الرياض، ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في نهاية الشهر المقبل.
وتحتضن العاصمة الرياض معسكر الأخضر حتى 14 يوليو المقبل.
وكان المدير الفني للمنتخب الأولمبي، سعد الشهري، قد استدعى (24) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، وهم:
"أمين بخاري، محمد الربيعي، زيد البواردي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، عبد الإله العمري، خالد الدبيش، سعود عبد الحميد، عبد الله حسون، عبد الباسط هندي، ياسر الشهراني، ناصر العمران، علي الحسن، سلمان الفرج، مختار علي، عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن الخليف، تركي العمار، خالد الغنام، أيمن يحيى، سالم الدوسري، عبد الرحمن اليامي، عبد الله الحمدان".
، الرياض تجهز الأخضر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ،
المصدر : الخليج 365
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