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تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لمكتب العمل بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض هذا الأسبوع من إنهاء دعوى جماعية بالصلح مكونة من 28 عاملاً في إحدى شركات المقاولات وإعادة جزء منهم للعمل وانتهاء العلاقة العمالية مع آخرين وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وكان مجموع المبالغ المستردة 850,000 ريال.
يذكر أن إدارة التسوية الودية بمكاتب العمل تعنى بالخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها تقريب وجهات النظر والوساطة للوصول إلى حل ودي يحفظ حقوق الطرفين من خلال المصلحين الذين تم تدريبهم بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء ومديري الإدارات الذين تم دعمهم بالصلاحيات والأدوات للقياس وضمان جودة جلسات التسوية الودية.
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 08:26 PM
من خلال الصلح وإعادة بعضهم للعمل وصرف المتأخرات ومكافأة نهاية الخدمة للآخرين"التسوية الودية" بالرياض تسترد 850 ألف ريال لصالح 28 عاملاً بشركة مقاولات
تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لمكتب العمل بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض هذا الأسبوع من إنهاء دعوى جماعية بالصلح مكونة من 28 عاملاً في إحدى شركات المقاولات وإعادة جزء منهم للعمل وانتهاء العلاقة العمالية مع آخرين وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وكان مجموع المبالغ المستردة 850,000 ريال.
يذكر أن إدارة التسوية الودية بمكاتب العمل تعنى بالخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها تقريب وجهات النظر والوساطة للوصول إلى حل ودي يحفظ حقوق الطرفين من خلال المصلحين الذين تم تدريبهم بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء ومديري الإدارات الذين تم دعمهم بالصلاحيات والأدوات للقياس وضمان جودة جلسات التسوية الودية.
، "التسوية الودية" بالرياض تسترد 850 ألف ريال لصالح 28 عاملاً بشركة مقاولات ،
المصدر : الخليج 365
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