، "التسوية الودية" بالرياض تسترد 850 ألف ريال لصالح 28 عاملاً بشركة مقاولات ،

محمد بن مسعود - الدمام - من خلال الصلح وإعادة بعضهم للعمل وصرف المتأخرات ومكافأة نهاية الخدمة للآخرين

تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لمكتب العمل بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض هذا الأسبوع من إنهاء دعوى جماعية بالصلح مكونة من 28 عاملاً في إحدى شركات المقاولات وإعادة جزء منهم للعمل وانتهاء العلاقة العمالية مع آخرين وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وكان مجموع المبالغ المستردة 850,000 ريال.

يذكر أن إدارة التسوية الودية بمكاتب العمل تعنى بالخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها تقريب وجهات النظر والوساطة للوصول إلى حل ودي يحفظ حقوق الطرفين من خلال المصلحين الذين تم تدريبهم بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء ومديري الإدارات الذين تم دعمهم بالصلاحيات والأدوات للقياس وضمان جودة جلسات التسوية الودية.