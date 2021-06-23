شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من لمياء البراهيم عن فائدة الفحص الاستكشافي الوقائي للأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت الدكتورة لمياء البراهيم، استشارية طب أسرة؛ على الخبر الذي نشرته "صدى" بعنوان؛"استشارية: يجب أن تكون التطعيمات الاساسيه لحماية الأطفال من الأمراض".

وأوضحت لمياء البراهيم في تغريدة بحسابها بموقع "تويتر"، قائلة:"مو أنا الي أقول ولا هذا الي قلته ذكرت أن كما الدولة ألزمت تحصين الأطفال للحصول على شهادة الميلاد وبالتالي الدخول للمدرسة فينبغي أن تتدخل في الفحص الاستكشافي الوقائي حتى تتاح الفرصة لجميع الأطفال والطلبة للحصول على خدمات صحية متكافئة".

وكانت لمياء البراهيم شددت خلال حوار بقناة الإخبارية، على ضرورة أن تتدخل الدولة كي تكون الفحوصات الطبية لحماية الأطفال ولحماية حقهم في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.

وأشارت إلى أن الفحوصات تساعد في اكتشاف بعض المشاكل الصحية التي يمكن التدخل فيها منذ البداية أو تمنع عنهم المشاكل التي قد يعانوا من أثارها بعد فترة طويلة.

وأكدت أن دور الرعاية الصحية تحافظ على المجتمع بأن يكون مجتمع صحي، ولا تنتظر أن تصيبهم مشكلة صحية يصعب علاجها، لافتة إلى الأمراض التي يمكن اكتشافها عن طريق الفحص الاستكشافي الوقائي منها مرض العين الكسولة وأمراض السمع والنطق.

فيما حذفت صحيفة "صدى" الإلكترونية، التغريدة بعد توضيح الدكتورة لمياء البراهيم وإعادة تغريدها بعد التوضيح الذي ذكرته عن الفحص الاستكشافي الوقائي للأطفال والطلاب، حتى لا يتم الالتباس على المتلقين.

وكانت " صدى" نشرت خبرا بعنوان "استشارية: يجب أن تكون التطعيمات إلزامية لحماية الأطفال من الأمراض".

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