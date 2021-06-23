شكرا لمتابعة خبر عن الدفاعات الجوية السعودية تعترض 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اعترضت الدفاعات الجوية السعودية 4 مسيرات مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الجنوبية.
ونشرت "صحيفة" صدى خبرًا منذ قليل يفيد باعتراض الدفاعات الجوية اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه جازان.
وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.