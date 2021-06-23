الدفاعات الجوية السعودية تعترض 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

ونشرت "صحيفة" صدى خبرًا منذ قليل يفيد باعتراض الدفاعات الجوية اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه جازان.

محمد يوسف

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