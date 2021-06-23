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الدفاعات الجوية السعودية تعترض 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية 4 مسيرات مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الجنوبية.

ونشرت "صحيفة" صدى خبرًا منذ قليل يفيد باعتراض الدفاعات الجوية اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه جازان.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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