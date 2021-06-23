شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أولوية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب السمنة المفرطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الدكتور نشوان عبدالله عن الأشخاص أصحاب الأولوية في أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وقال " نشوان " أن مركز التطعميات "كوفيد – 19 " بالصالة الخضراء باستاد الأمير عبدالله الفيصل يتم فتحه من الساعة الثالثة وحتى الساعة الحادية عشر مساءً لاستقبال جميع المستفيدين من الجرعة الأولى.

وأضاف: "يتم استقبال أصحاب الأولوية لأخذ الجرعة الثانية وهم كبار السن وأصحاب السمنة المفرطة والأمراض المزمنة والهدف الوصول للمناعة الإجتماعية المطلوبة"، بحسب ما جاء بـ " الإخبارية "