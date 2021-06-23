شكرا لمتابعة خبر عن صحة جازان: تكييفات مستشفى الأمير محمد بن ناصر ستعود للعمل خلال أسبوعين " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

قال المتحدث الرسمي لصحة جازان، محمد دراج، إن العطل الذي حدث في التكييفات في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان كان بسبب تطوير منظومة التكييف.

وأوضح محمد دراج خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية، أن التكييفات في المستشفى ستعود للعمل خلال أسبوعين.

وأشار:"هناك وحدات تكييف بديلة وفرتها صحة جازان للتخفيف على المستفيدين عند عمليات التحسين والعمل على هذا المشروع".