«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا لـ16 مليونًا و877 ألفًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 16 مليونًا و877 ألفًا و881 جرعة لقاح، للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من (587) مركزاً في مختلف مناطق المملكة.

وقالت وزارة الصحة، إن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له.

أعلنت وزارة الصحة اعتماد اللجنة الوطنية للأمراض المعدية إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين، طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.