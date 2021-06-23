«الصحة» تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - حذرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1253) حالة مؤكدة وتعافي (1043) حالة، فيما بلغت الحالات النشطة (11328) حالة منها (1472) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ (478135) حالة، فيما وصلت حالات التعافي إلى (459091) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (13) حالة؛ حيث وصل إجمالي الوفيات في المملكة (7716) حالة وفاة.

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