رائد فضاء يلتقط صورة للرياض ليلًا.. والسفير الفرنسي يتفاعل معها

الرياض - محمد عبدالله - التقط رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت، صورة لمدينة الرياض ليلًا، من الفضاء، تفاعل معها السفير الفرنسي في السعودية.

ووثقت الصورة التي نشرها رائد الفضاء الفرنسي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأضواء الساطعة في ليل العاصمة الرياض، فيما بدت منطقة مظلمة في وسطها.

وعلق رائد الفضاء، على الصورة، قائلًا: إنه لا يعرف مسمى هذه المنطقة على وجه اليقين؛ ما أدى إلى تفاعل كبير معها.

وأوضح السفير الفرنسي في المملكة لودوفيك بويل لبيسيكت، عبر حسابه الشخصي على تويتر، أن الجزء المظلم في الصورة يعود لمنطقة المطار القديم، والتي ستصبح حديقة الملك سلمان كواحة خضراء في قلب العاصمة.