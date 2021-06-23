اخبار السعوديه

رائد فضاء يلتقط صورة للرياض ليلًا.. والسفير الفرنسي يتفاعل معها

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - التقط رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت، صورة لمدينة الرياض ليلًا، من الفضاء، تفاعل معها السفير الفرنسي في .

ووثقت الصورة التي نشرها رائد الفضاء الفرنسي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأضواء الساطعة في ليل العاصمة الرياض، فيما بدت منطقة مظلمة في وسطها.

وعلق رائد الفضاء، على الصورة، قائلًا: إنه لا يعرف مسمى هذه المنطقة على وجه اليقين؛ ما أدى إلى تفاعل كبير معها.

وأوضح السفير الفرنسي في المملكة لودوفيك بويل لبيسيكت، عبر حسابه الشخصي على تويتر، أن الجزء المظلم في الصورة يعود لمنطقة المطار القديم، والتي ستصبح حديقة الملك سلمان كواحة خضراء في قلب العاصمة.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا