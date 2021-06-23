عطل تكييف بمستشفى بجازان يدفع المرضى لشراء المراوح.. و«الصحة» تتدخل

الرياض - محمد عبدالله - دفع عطل في تكييف بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان استمر لأكثر من أسبوعين، المرضى لشراء المراوح الكهربائية؛ لتقليل الحرارة في غرف التنويم، فيما أكدت مديرية الشؤون الصحية بجازان أنه جار ٍالعمل لإصلاح التكييف.

وبثت قناة «الإخبارية» تقريرًا أكدت فيه عدم توافر التكييف أسبوعين كاملين في مستشفى الأمير محمد بن ناصر.

ونقلت القناة عن محمد الحكمي أحد مواطني جازان، قوله: إن الغرف كانت مكتومة، بينما لا يوجد متنفس لأهل جازان سوى ذلك المستشفى.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لصحة جازان محمد بن حسين دراج، بمداخلة لقناة «الإخبارية»، إنَّ صحة جازان وضعت خطة لتحسين وتطوير منظومة التكييف وجار العمل عليها منذ أكثر من أسبوع، مشيرة إلى أنه خلال أسابيع القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من المشروع.

وتابع متحدث صحة جازان: إنَّ هناك وحدات تكييف بديلة وفرتها صحة جازان للتخفيف على المستفيدين عند عمليات التحسين والعمل على هذا المشروع.

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