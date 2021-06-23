أمير القصيم يكرم الطالبة الكفيفة المجيدل ويوجه بضمها إلى «شقائق الرجال»

الرياض - محمد عبدالله - كرم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، الطالبة الكفيفة جيهان المجيدل، نظير ما حققته من تميز واستحقاق بحصولها على الشهادة الجامعية بتفوق.

وأكد أمير القصيم، أن ما حققته الطالبة مدعاة للفخر والاعتزاز، كونها تغلبت على جميع التحديات والظروف بالإصرار والإرادة، موجهًا بانضمامها إلى جائزة شقائق الرجال التي أطلقتها إمارة المنطقة، ومنحها الجائزة في أحد المسارات، إضافة إلى الاستفادة منها بلجان التحكيم والجائزة بصفة عامة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم عميد كلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور خالد أبا الخيل، ورئيس وحدة الإعاقة بجامعة القصيم الدكتور محمد العجلان، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومستشارتي الإمارة الدكتورة فاطمة الفريحي، ولولوة الخميري.

وسلم أمير القصيم، الطالبة المجيدل هدية تذكارية بهذه المناسبة، متمنيًّا لها التوفيق والنجاح.

من جانبه نوه الدكتور أبا الخيل بالرعاية والدعم التي يوليها أمير منطقة القصيم لمثل هذه الفئة الغالية.