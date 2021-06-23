جامعة جازان تعلن آليات وضوابط «مكافأة النشر العلمي» لعام 2021

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة البحث العلمي آليات وضوابط برنامج مكافأة النشر العلمي لعام 2021م، لدعم النشر في الدوريات العلمية العالمية وتشجيع باحثي الجامعة للنشر في الدوريات العلمية المرموقة والمعتمدة في تصنيف الجامعات.

وأوضح عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور إبراهيم مطاعن قصادي أن البرنامج في مرحلته الأولى يأتي إسهامًا من الجامعة لدعم النشر البحثي عالميًا في الدوريات العلمية ذات المعايير المتقدمة في مجال البحث العلمي، مبينًا اهتمام العمادة بمقاييس النشر في هذه الدوريات والتي تُسهم في إثراء الحركة البحثية والعلمية بالجامعة وتقدمها في التصنيفات العالمية للجامعات.

وأشار القصادي إلى أن العمادة حددت مكافأة للنشر في الدوريات التي تصنف بـ(Q1 و Q2 و Q3 و Q4) المدرجة في شبكة العلوم (ISI)، داعيًا جميع الباحثين والأكاديميين بالجامعة للاستفادة من البرنامج وغيره من البرامج المقبلة التي ستعلنها العمادة مستقبلًا.

وعن الشروط اللازمة للاستفادة من البرنامج أوضح القصادي أن العمادة حددت عددًا من الشروط كأن يكون المتقدم من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس أو من في حكمهم، وأن تكون الورقة العلمية منشورة في دورية ذات جودة عالية، مشددًا على أن تكون الورقة العلمية المقدمة عبارة عن مقالة أصيلة او مراجعات أدبية (Original/Review Article) ومنشورة في صورتها النهائية ومرقمة الصفحات تبعًا للدورية.

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