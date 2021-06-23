«سكني»: مدة إكمال بناء مسكن متكامل لا تتجاوز ثلاث سنوات

الرياض - محمد عبدالله - قال برنامج سكني إن المدة اللازمة لإكمال بناء مسكن متكامل يجب ألا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص حسب اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني.

وأضاف برنامج سكني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يتم نقل ملكية الأرض للمستفيد بعد بناء مسكن متكامل وتقديم شهادة رسمية للوزارة تثبت ذلك فيما يُعرف بشهادة إتمام بناء.

الأسر المستفيدة

وكان برنامج سكني أوضح في تقريره لشهر يونيو أن إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي أتاحها البرنامج حتى شهر مايو من العام الجاري 2021، بلغت 100,449 أسرة، منها 78,349 أسرة سكنت في منازلها.

فيما سجلت أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر مايو 10,956 أسرة جديدة، بينهم 11,698 أسرة سكنت منازلها، وفقًا لبرنامج سكني.

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