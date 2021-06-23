«توكلنا»: 4 خطوات لاستخدام خدمة أسعفني في الطوارئ

الرياض - محمد عبدالله - حدد تطبيق «توكلنا»، المعتمد من وزارة الصحة، نحو 4 خطوات لاستخدام خدمة أسعفني في الحالات الطارئة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وقال: «توكلنا، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن خدمة اسعفني تمكن المستخدم من طلب المساعدة من هيئة الهلال الأحمر.

وأضاف تطبيق توكلنا أنه يمكن استخدام «أسعفني» من خلال الدخول على صفحة الخدمات ثم الضغط على أسعفني ثم إنشاء بلاغ جديد.

ومن ثم حدد البيانات المطلوبة، ثم اختر نوع البلاغ بعد ذلك يمكن للمستخدم متابعة الطلب أو إلغاؤه إذا أراد ذلك، لكن يجب التأكد أولًا من تحديث تطبيق توكلنا.

اقرأ أيضًا:

«توكلنا»: لا يمكن تسجيل مستخدم جديد من خارج المملكة

«توكلنا»: إتاحة عرض رخصة القيادة عبر التطبيق