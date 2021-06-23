«البريد السعودي» يفتح باب التسجيل في برنامج إتمام لحديثي التخرج

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة سبل (الهوية الجديدة للبريد السعودي) بالتعاون مع مسك الخيرية فتح باب التسجيل في برنامج (إتمام) للتدريب التعاوني.

وأوضحت شركة سبل أن الشروط المطلوبة، تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حديث التخرج أو طالبًا مقبلًا على التخرج لمرحلة البكالوريوس (جميع التخصصات) وكذلك دبلوم (وزارة الاتصالات)، إجادة اللغة الإنجليزية، ألا يقل المعدل التراكمي عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5)، أن يكون التدريب متطلب في الجامعة (للمقبلين على التخرج).

يقام التدريب في مدينة الرياض (حضوري) اعتباراً من 1443/1/28هـ (الموافق 2021/9/5م) ولمدة شهرين، ويبدأ التسجيل من اليوم الثلاثاء 1442/11/12هـ عبر الرابط بالضغط هنا، ويستمر حتى الخميس 1442/11/28هـ (الموافق 2021/7/8م).

يأتي برنامج إتمام ضمن المسؤولية الاجتماعية والمهنية في سبُل، لرفع مستوى المعرفة والمهارة لدى كفاءات الوطن من حديثي التخرج والطلبة المقبلين على التخرج وتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة العمل الفعلية.