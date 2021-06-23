شكر يجمع المستفيدين

نجران : ضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات العزل صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله بن محمد العشري بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات... نجران دوت الخليج نجران دوت الخليج 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

رغم العقوبات.. شرائح الاتصالات المجهولة تعود إلى السوق رصدت «دوت الخليج» عددا من الباعة المتجولين، من جنسيات وافدة، في سوق «البطحاء»، يبيعون شرائح مجهولة الهوية لشركات الاتصالات المرخصة في... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

فتح القبول والتسجيل بالكلية التقنية للبنات بالمدينة أعلنت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للعام التدريبي 1443هـ.... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

مدني أبها يباشر حريقا بمتنزه الأمير سلطان يباشر مدني أبها حريقا اندلع في موقع بمتنزه الأمير سلطان بمركز الشعف، دون وقوع إصابات. وقالت مصادر لـ"دوت الخليج" إن تتم الآن مباشرة... أبها: غلا أبوشرارة أبها: غلا أبوشرارة 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

مكة والمدينة وينبع الأعلى حرارة في المملكة سجلت مكة والمدينة وينبع أعلى ارتفاع في درجات الحرارة بلغت 46 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 25 درجة مئوية. أما نسبة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

طقس شديد الحرارة على أجزاء من الشرقية ومكة والمدينة توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، مكة المكرمة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

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