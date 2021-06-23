فتح القبول والتسجيل بالكلية التقنية للبنات بالمدينة

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للعام التدريبي 1443هـ. وأوضحت عميدة الكلية فاطمة حسين بولاقي أن فترة التسجيل ستبدأ اعتبارا من 17-11-1442 وحتى 27-11-1442، حيث تضم التخصصات المتاحة للدبلوم الصباحي: إدارة مكتبية، خياطة وإنتاج ملابس، تصميم أزياء، العناية بالبشرة والمكياج، العناية بالشعر، الوسائط المتعددة، فيما يضم التخصص المتاح بالدبلوم المسائي: إدارة مكتبية.
وأضافت أنه يمكن الاطلاع على الشروط والتسجيل عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa.
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