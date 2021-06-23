اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وشركة السودة للتطوير

وقعت جامعة الملك خالد، صباح اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع شركة السودة للتطوير، تمتد لـ3 سنوات، وذلك في مقر المدينة الجامعية بأبها «قريقر»، وقد مثّل الجامعة في توقيع الاتفاقية رئيسها الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، فيما مثّل شركة السودة للتطوير رئيسها التنفيذي المهندس حسام الدين المدني.

بنود الاتفاقية

وتأتي هذه الاتفاقية تحقيقًا لمسؤولية الطرفين المشتركة تجاه مجتمع منطقة عسير، من خلال التكامل بين الجهتين للرفع من مستوى البرامج والأنشطة التي تخدم تنمية الإنسان في المنطقة. فيما نصت أبرز بنود اتفاقية التعاون على استقطاب كوادر متخصصة من الجامعة لإجراء دراسات بيئية ومسحية للشركة، إضافة إلى تقديم الخبرات الاستشارية في المجالات التاريخية والنقوش والآثار لشركة السودة للتطوير حسب مجالات اهتمامها، وتدريب الطلاب والطالبات من قبل الشركة، وتوظيف المتميزين منهم بعد التدريب، وكذلك استفادة الشركة من المباني والمقرات الخاصة بالجامعة وفقا للإمكانيات المتاحة لتنفيذ بعض أنشطتها وفعالياتها، واستفادتها أيضًا من الفرص الاستثمارية لدى الجامعة.

وشملت الاتفاقية أيضا مساهمة الجامعة بخبراتها في مشروع الشراكة الذي عقد بين شركة السودة للتطوير ودارة الملك عبدالعزيز لحفظ الموروث الإنساني والثقافي بالمنطقة، وتحقيق تنمية الوعي المجتمعي والثقافي.

تعزيز التعاون

وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي عن حرص الجامعة على التعاون مع شركة السودة للتطوير، بما يحقق الأهداف المرجوة، في ضوء استراتيجية هيئة تطوير منطقة عسير، وبما يحقق طموحات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، ويجسد توجيهاته الكريمة بتحقيق التنسيق والتكامل الأفقي بين الجهات، آملا أن يسهم توقيع هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بين الجامعة وشركة السودة للتطوير على النحو الذي يحقق خدمة الإنسان والمكان والتنمية.

إلى ذلك أكد الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس حسام الدين المدني أهمية التعاون بين الجامعة والشركة، آملا أن يكون توقيع هذه الاتفاقية بداية لمرحلة من العمل المشترك الذي يحقق أهداف الجهتين ويسهم في تعزيز أدوارهما، ومؤكدا أن هذا التكامل هو انعكاس للعمل على تحقيق أهداف رؤية 2030 ومستهدفاتها وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات.

يذكر أن اللقاء اشتمل خلال توقيع الاتفاقية على كلمة لوكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الأستاذ الدكتور عبداللطيف الحديثي وكلمة للمدير التنفيذي للاستراتيجية والتطوير بشركة السودة للتطوير المهندس وحيد الجلالي، وعروض مرئية لعدد من الوحدات بالجامعة حول الجهود الأكاديمية والتدريبية والمجتمعية والفرص الاستثمارية بالجامعة، كما تجوّل الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير والوفد المرافق له برفقة معالي رئيس الجامعة في عدد من الوحدات بالجامعة.