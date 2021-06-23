مدني أبها يباشر حريقا بمتنزه الأمير سلطان

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نجران : ضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات العزل
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله بن محمد العشري بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات...
شكر يجمع المستفيدين
عقدت جمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير اجتماع الجمعية العمومية عن بعد، وتم تدشين تطبيق شكر والذي يهدف إلى خدمة المستفيدين عبر برنامج...
رغم العقوبات.. شرائح الاتصالات المجهولة تعود إلى السوق
رصدت «دوت الخليج» عددا من الباعة المتجولين، من جنسيات وافدة، في سوق «البطحاء»، يبيعون شرائح مجهولة الهوية لشركات الاتصالات المرخصة في...
فتح القبول والتسجيل بالكلية التقنية للبنات بالمدينة
أعلنت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للعام التدريبي 1443هـ....
مكة والمدينة وينبع الأعلى حرارة في المملكة
سجلت مكة والمدينة وينبع أعلى ارتفاع في درجات الحرارة بلغت 46 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 25 درجة مئوية. أما نسبة...
طقس شديد الحرارة على أجزاء من الشرقية ومكة والمدينة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، مكة المكرمة...
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