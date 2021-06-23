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«التعاون الإسلامي» تدين بشدة محاولة استهداف المدنيين في جازان 

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الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم ، بأشد العبارات , إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان ، مشيدا بيقظة واحترافية قوات الدفاعات الجوية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها.

وشدد الأمين العام على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المدنيين الأبرياء في المملكة، عادّاً ذلك "جرائم حرب".

وجدد العثيمين التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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