محمد بن مسعود - الدمام - خلال الفترة من 3 حتى 9 يونيو2021م واستفاد منها 8.400 فرد واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2021، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية. وجرى خلال الفترة من 3 حتى 9 يونيو 2021م ضخ 320.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 315.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، وإجراء حملة واحدة لنظافة مخيمات النازحين، استفاد منها 8.400 فرد.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 06:26 PM خلال الفترة من 3 حتى 9 يونيو2021م واستفاد منها 8.400 فرد "إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة "إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2021، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية. وجرى خلال الفترة من 3 حتى 9 يونيو 2021م ضخ 320.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 315.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، وإجراء حملة واحدة لنظافة مخيمات النازحين، استفاد منها 8.400 فرد. الكلمات المفتاحية

، "إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة ،

المصدر : الخليج 365

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