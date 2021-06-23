- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت شركة "فيسبوك" الأمريكية رسمياً خدمتها لغرف الدردشة الصوتية، التي وُصِفت بأنها ستكون منافساً قوياً لتطبيق "كلوب هاوس".
وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن "فيسبوك" أطلقت بث خدمتها للدردشة الصوتية في الولايات المتحدة الأمريكية، لبعض مستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس" بهواتف "آيفون".
وتدعم غرف دردشات "فيسبوك" الصوتية، إمكانية الانضمام إلى غرف مدعومة بعدد متحدثين يصل إلى 50 شخصاً، يمكن لمشرفي المجموعة أو مديريها اختيارهم.
وتختبر "فيسبوك" حالياً تلك التقنية لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة، على أن توسعها إلى فئات أكبر وأوسع في وقت لاحق.
رسمياً.. "فيسبوك" تطلق خدمتها المنافسة لتطبيق "كلوب هاوس"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-23
أطلقت شركة "فيسبوك" الأمريكية رسمياً خدمتها لغرف الدردشة الصوتية، التي وُصِفت بأنها ستكون منافساً قوياً لتطبيق "كلوب هاوس".
وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن "فيسبوك" أطلقت بث خدمتها للدردشة الصوتية في الولايات المتحدة الأمريكية، لبعض مستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس" بهواتف "آيفون".
وتدعم غرف دردشات "فيسبوك" الصوتية، إمكانية الانضمام إلى غرف مدعومة بعدد متحدثين يصل إلى 50 شخصاً، يمكن لمشرفي المجموعة أو مديريها اختيارهم.
وتختبر "فيسبوك" حالياً تلك التقنية لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة، على أن توسعها إلى فئات أكبر وأوسع في وقت لاحق.
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
05:58 PM
أطلقت شركة "فيسبوك" الأمريكية رسمياً خدمتها لغرف الدردشة الصوتية، التي وُصِفت بأنها ستكون منافساً قوياً لتطبيق "كلوب هاوس".
وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن "فيسبوك" أطلقت بث خدمتها للدردشة الصوتية في الولايات المتحدة الأمريكية، لبعض مستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس" بهواتف "آيفون".
وتدعم غرف دردشات "فيسبوك" الصوتية، إمكانية الانضمام إلى غرف مدعومة بعدد متحدثين يصل إلى 50 شخصاً، يمكن لمشرفي المجموعة أو مديريها اختيارهم.
وتختبر "فيسبوك" حالياً تلك التقنية لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة، على أن توسعها إلى فئات أكبر وأوسع في وقت لاحق.
، رسمياً.. "فيسبوك" تطلق خدمتها المنافسة لتطبيق "كلوب هاوس" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. "فيسبوك" تطلق خدمتها المنافسة لتطبيق "كلوب هاوس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.