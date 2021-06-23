، هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني ،

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دشنت هيئة المتاحف اليوم موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت عبر الرابط: https://museums.moc.gov.sa/.
وسيكون الموقع نافذة اتصال لها مع عموم المنتمين للقطاع والباحثين فيه وشركاء الهيئة وملّاك المتاحف الخاصة بالمملكة.
وتقدم الهيئة من خلال موقعها كل ما يتعلق بالمتاحف في المملكة، من خلال أقسام متنوعة يتفرع منها قسم يُعرّف بالهيئة منذ إطلاقها مرورًا بأدوارها المناطة بها، وصولًا إلى رؤيتها ورسالتها الاستراتيجية تجاه قطاع المتاحف.
ويشمل الموقع قسمًا خاصًّا بمبادرات وبرامج ومشاريع القطاع المتحفي التي عملت وتعمل عليها الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية، إضافة إلى قسم المركز الإعلامي الذي يتضمن رصدًا لأخبار الهيئة ودورها في تنمية القطاع.
وتعدّ هيئة المتاحف واحدة من بين 11 هيئة ثقافية متخصصة تابعة لوزارة الثقافة، وتتولى مسؤولية تنظيم قطاع المتاحف ودعم وتمكين منسوبيه والفاعلين فيه، وتطوير بيئة القطاع والارتقاء بمخرجاته ليتماشى مع مستهدفات وزارة الثقافة الرامية إلى جعل الثقافة نمط حياة، ورفع مستوى إسهامها في الناتج المحلي، وتعزيز مكانة المملكة.
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 06:07 PM
نافذة اتصال مع عموم المنتمين للقطاعهيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني
دشنت هيئة المتاحف اليوم موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت عبر الرابط: https://museums.moc.gov.sa/.
وسيكون الموقع نافذة اتصال لها مع عموم المنتمين للقطاع والباحثين فيه وشركاء الهيئة وملّاك المتاحف الخاصة بالمملكة.
وتقدم الهيئة من خلال موقعها كل ما يتعلق بالمتاحف في المملكة، من خلال أقسام متنوعة يتفرع منها قسم يُعرّف بالهيئة منذ إطلاقها مرورًا بأدوارها المناطة بها، وصولًا إلى رؤيتها ورسالتها الاستراتيجية تجاه قطاع المتاحف.
ويشمل الموقع قسمًا خاصًّا بمبادرات وبرامج ومشاريع القطاع المتحفي التي عملت وتعمل عليها الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية، إضافة إلى قسم المركز الإعلامي الذي يتضمن رصدًا لأخبار الهيئة ودورها في تنمية القطاع.
وتعدّ هيئة المتاحف واحدة من بين 11 هيئة ثقافية متخصصة تابعة لوزارة الثقافة، وتتولى مسؤولية تنظيم قطاع المتاحف ودعم وتمكين منسوبيه والفاعلين فيه، وتطوير بيئة القطاع والارتقاء بمخرجاته ليتماشى مع مستهدفات وزارة الثقافة الرامية إلى جعل الثقافة نمط حياة، ورفع مستوى إسهامها في الناتج المحلي، وتعزيز مكانة المملكة.
، هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني ،
المصدر : الخليج 365
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