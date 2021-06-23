شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / الصحة تعتمد إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.