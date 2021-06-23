شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 7 مشاريع لتصريف الأمطار بتكلفة 765 مليون في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت أمانة محافظة جدة تواصل الأعمال في تنفيذ سبعة مشاريع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 765 مليونا و 451 ألف ريال ، التي تأتي في إطار مشاريع المبادرات ضمن رؤية المملكة 2030م .

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني ، أن مشاريع مبادرات تصريف الأمطار الجاري تنفيذها تشمل : (مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03) - مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام – مشروع حي المنار - مشروع طريق الحرمين بحي النخيل - مشروع حي التيسير - مشروع حي الأصالة - بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة) .

وأشار إلى أن الأمانة أكملت خلال الفترة الماضية تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى والتي شملت : (مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعا – مشروع حي الواحة - مشروع محطة الرفع لنفق السلام - مشروع ميدان السارية - مشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء - ميدان الكرة الأرضية)، وتضمنت المشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت الـ 61 ألفا و 500 متر وتركيب 623 منهولا و 876 مصيدة أمطار بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقي .