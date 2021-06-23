ألمانيا وفرنسا تقترحان قمة بين بوتين وقادة الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حظيت مبادرة المسشتارة الألمانية أنجيلا ميركل لدعوة الرئيس الروسي لحضور قمة مع قادة الاتحاد الأوروبي بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن ألمانيا وفرنسا دعتا إلى استراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي، تتمثل في بناء علاقات أقوى مع روسيا والبناء على المحادثات مع موسكو في أعقاب قمة جنيف التي عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع فلاديمير بوتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميركل أجرت مشاورات مع الحلفاء الأوروبيين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث زار ماكرون وماريو دراجي رئيس الوزراء الإيطالي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين برلين، لإجراء محادثات حول العلاقات مع موسكو.

وترى ألمانيا أن قمة بايدن - بوتين تشكل نموذجًا لإحياء العلاقات مع روسيا، رغم القلق الذي يتوقع أن يثيره هذا المقترح لدى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل دول البلطيق وبولندا التي تطالب باتخاذ موقف أكثر صرامة مع الكرملين.

ووفقا للفايناشيال تايمز فقد تطرق قادة الاتحاد الأوروبي إلى مستقبل العلاقات الروسية في قمتهم في مايو/ أيار وكلفوا المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات حول كيفية المضي قدمًا. لكن مسودة النص الفرنسي الألماني كانت أكثر تصالحية بكثير من تحليل اللجنة الذي صدر الأسبوع الماضي والذي حذر من "دوامة سلبية" في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والحاجة إلى مواجهة "الأعمال العدوانية"

وطالبت المسودة الفرنسية الألمانية المفوضية الأوروبية والبعثة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي بتطوير "مقترحات ملموسة" لتحقيق تقارب أكبر مع روسيا بشأن قضايا مثل المناخ والبيئة والقطب الشمالي والتعاون عبر الحدود والصحة والفضاء ومكافحة الإرهاب ومجالات السياسة الخارجية بما في ذلك سوريا وإيران.

وتقول المسودة المقترحة: "في هذا الصدد، يدعو المجلس الأوروبي إلى مراجعة الشكل الحالي للحوار مع روسيا ، بما في ذلك الاجتماعات على مستوى القادة".

يأتي الاقتراح بعد يوم من مكالمة ميركل مع بوتين في مكالمة هاتفية بمناسبة مرور 80 عامًا على الغزو النازي للاتحاد السوفيتي.

خلال تلك المكالمة، ووفقًا للكرملين "تمت الإشارة إلى أن التغلب على العداء المتبادل وتحقيق المصالحة بين الشعبين الروسي والألماني يعد أمرا ذا أهمية حاسمة لمستقبل أوروبا ما بعد الحرب، وأن ضمان أمن القارة من خلال الجهود المشتركة ".

وأضاف الكرملين أن "الطرفين اتفقا على مزيد من الاتصالات الشخصية".