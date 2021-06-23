هبوط كبير في مخزونات الخام الأمريكية وبرنت يكسر 76 دولارا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت مخزونات النفط في الولايات المتحدة هبوطا كبيرا في تعاملات الأسبوع الماضي، لتقفز أسعار النفط عالميا وتكسر حاجز 76 دولار لبرميل برنت.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية، تراجعت بمقدار 7.6 مليون برميل عن الأسبوع السابق، عند 459.1 مليون برميل.



وذكرت معلومات الطاقة في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية (باستثناء تلك الموجودة في احتياطي البترول الاستراتيجي)، تقل بنحو 6% عن متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

واستقبلت أسعار النفط الخام، البيان الأمريكي على ارتفاع، حيث ارتفعت عقود خام برنت القياسي، تسليم أغسطس/آب، إلى 76.01 دولار للبرميل، مرتفعة 1.15 دولار أو بنسبة 1.30 بالمئة.

ووفق البيان الأمريكي، بلغ متوسط ​​مدخلات مصفاة النفط الخام الأمريكية 16.1 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 18 يونيو/حزيران 2021، وهو ما يقل بمقدار 224 ألف برميل يوميا عن متوسط ​​الأسبوع السابق.

وعملت المصافي بنسبة 92.2% من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي، فيما ارتفع إنتاج البنزين الأسبوع الماضي، بمتوسط ​​10.3 مليون برميل يوميا، وزاد إنتاج الوقود المقطر الأسبوع الماضي بمتوسط ​​5.1 مليون برميل يوميا.

وبلغ متوسط ​​واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 6.9 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، بزيادة 197 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق.

وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط ​​واردات النفط الخام حوالي 6.5 مليون برميل يوميا، أي أقل بنسبة 1% من نفس فترة الأربعة أسابيع من العام الماضي.

وبلغ متوسط ​​واردات وقود السيارات (بما في ذلك مكونات مزج البنزين والبنزين النهائي) الأسبوع الماضي 840 ألف برميل يوميا، وبلغ متوسط ​​واردات الوقود المقطر 276 ألف برميل يوميا.

وانخفض إجمالي مخزونات وقود السيارات بمقدار 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي وهي أقل بنسبة 1% من متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وارتفعت مخزونات البنزين النهائي بينما انخفضت مخزونات مكونات المزج الأسبوع الماضي، وارتفعت مخزونات الوقود المقطر بمقدار 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي وهي أقل بنحو 4% من متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وبلغ متوسط ​​إجمالي المنتجات الموردة خلال فترة الأربعة أسابيع الماضية 19.5 مليون برميل يوميا، بزيادة 14.5% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط ​​إنتاج وقود السيارات 9.1 مليون برميل يوميا، بزيادة 14.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.