فلكية جدة: عرض سماوي يزين سماء السعودية غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

سيرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس غدًا الخميس 24 يونيو 2021، وبداية الليل انتظام كوكب الزهرة مع النجمين رأس التوأم المقدم (كاستور) ورأس التوأم المؤخر (بولوكس) ألمع نجوم كوكبة “التوأمان” في خط مستقيم باتجاه الأفق الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

فلكية جدة توضح مراحل انتظام التوأمان:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هذا الانتظام سيحدث بالتزامن مع القمر البدر لهذا الشهر، وهو أول بدر في فصل الصيف، حيث سيشرق من الأفق الجنوبي الشرقي، وسيحاكي قوس مساره الظاهري عبر قبة السماء موقع الشمس الظاهري بعد ستة أشهر من الآن، حيث ستكون في أقصى الجنوب في ديسمبر، لذلك سيسلك هذا القمر البدر المسار المنخفض لشمس الشتاء.

رحلة الانقلاب الصيفي:

وتابع، أما بالنسبة للقاطنين في شمال الدائرة القطبية الشمالية، حيث تشرق الشمس 24 ساعة على مدار الساعة في الوقت الحالي، فلن يرصد القمر البدر على الإطلاق وفي الوقت نفسه – في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية – ستعكس رحلة القمر عبر السماء رحلة شمس الانقلاب الصيفي، في حين جنوب الدائرة القطبية الجنوبية، حيث لا توجد شمس الآن سوف يحاكي القمر البدر شمس منتصف الليل وهذا كله أحد أدلة كروية الأرض.

الحجم الظاهري للقمر:

وأشار إلى أنه سيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًا؛ وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، وبشكل عام يمكن القول بأن القمر بدرًا طوال الليل ولكن علميًا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر واقعًا بزاوية 180 درجة من الشمس وسوف يحدث عند الساعة 09:39 مساءً بتوقيت السعودية، ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال الشهر.

الفوهات المشعة:

واختتم أبو زاهرة بالقول، يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، وتلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه “تيخو” أكثر الفوهات إشعاعًا، وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم، وفي بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر، والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل.

شارك الخبر