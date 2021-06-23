التحالف: اعتراض مفخخة حوثية أطلقتها المليشيا الإرهابية تجاه جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.

وأكد تحالف دعم الشرعية استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

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