تداول 470 مليون سهم بقيمة 14 مليار ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية – تداول – اليوم مرتفعاً 2.56 نقطة ليقفل عند مستوى 10894.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

مؤشر تداول الرئيسي

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 470 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات ام آي اس، وبحر العرب، وإعمار، وأسمنت تبوك، وشاكر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العبداللطيف، والوطنية، وصدر، وطباعة وتغليف، وسلامة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 3.72%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وشاكر، وسابتكو، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وذيب، وشاكر، وإعمار، وبحر العرب هي الأكثر نشاطا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 115.88 نقطة ليقفل عند مستوى 23094.45 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 834 صفقة.

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