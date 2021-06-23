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الدفاع المدني يباشر حريقًا في منتزه الأمير سلطان بمركز الشعف

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

الدفاع المدني يباشر حريقًا في منتزه الأمير سلطان بمركز الشعف

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الدفاع المدني أن فرق مدني أبها تباشر حريقًا بأحد المواقع في منتزه الأمير سلطان بمركز الشغف.

وقال الدفاع المدني: يباشر مدني أبها حريقًا اندلع في موقع بمنتزه الأمير سلطان بمركز الشعف، دون وقوع إصابات – ولله الحمد.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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