شكرا لقرائتكم الدفاع المدني يباشر حريقًا في منتزه الأمير سلطان بمركز الشعف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23
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الدفاع المدني يباشر حريقًا في منتزه الأمير سلطان بمركز الشعف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن الدفاع المدني أن فرق مدني أبها تباشر حريقًا بأحد المواقع في منتزه الأمير سلطان بمركز الشغف.
وقال الدفاع المدني: يباشر مدني أبها حريقًا اندلع في موقع بمنتزه الأمير سلطان بمركز الشعف، دون وقوع إصابات – ولله الحمد.
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