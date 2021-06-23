، بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة في الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - مندوب "الصحة" حرّر غرامات مالية.. بعد تنفيذ جولة ميدانية

‬ نفّذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف، ضمن جهودها للوقوف على منافذ البيع لتطبيق نظام مكافحة التدخين، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية، أسفرت عن رصد العديد من المخالفات.

وتمثلت المخالفات في وجود مواد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهي: تمباك - معسل - مادة تُسمى (حوت) - كذلك عدم وجود لوحات تحذيرية بأضرار التدخين.

وتم إعداد محضر بالمخالفات المرصودة وعددها ثلاث مخالفات، واتخاذ الإجراء النظامي حيالها، فيما حرر مندوب الصحة ضمن اللجنة غرامات مالية في الجولة، مع مصادرة المواد المخالفة لنظام مكافحة التدخين، بعد تحرير 3 تعهدات.