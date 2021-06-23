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زار نائب رئيس مجلس إدارة منتدى نخبة الإبداع الأمير عبد الإله بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، جمعية المكفوفين الأهلية بالرياض.
والتقى خلال الزيارة المدير التنفيذي لجمعية "كفيف" عبد الرحمن بن صالح الباهلي، تناولا بها عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
يأتي في مقدمة ذلك توقيع اتفاقية تعاون بين منتدى نخبة الإبداع و"كفيف"، بهدف تفعيل الجوانب التطوعية عبر النخب بكل فئاتهم؛ تعزيزًا لجوانب المعرفة الثقافية والفنية والعلمية ذات الأثر الإيجابي على ذوي الإعاقة البصرية.
وأشاد بالدور الذي تبذله "كفيف" رغم تحديات الجائحة، مثمنًا جميع جهودها البنّاءة تجاه أبنائها المكفوفين في سبيل خدمتهم.
وقال: مستعدون لتقديم كامل الدعم لإخواننا، وهو شرف لنا أن تنضموا معنا في منتدى نخبة الإبداع، هدفنا سامٍ، وبتكاتفنا في الأيام القادمة سنحقق كل الرؤى والتطلعات.
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 05:41 PM
لتفعيل الجوانب التطوعية عبر النخب بكل فئاتهمتوقيع اتفاقية بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية المكفوفين الأهلية بالرياض
زار نائب رئيس مجلس إدارة منتدى نخبة الإبداع الأمير عبد الإله بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، جمعية المكفوفين الأهلية بالرياض.
والتقى خلال الزيارة المدير التنفيذي لجمعية "كفيف" عبد الرحمن بن صالح الباهلي، تناولا بها عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
يأتي في مقدمة ذلك توقيع اتفاقية تعاون بين منتدى نخبة الإبداع و"كفيف"، بهدف تفعيل الجوانب التطوعية عبر النخب بكل فئاتهم؛ تعزيزًا لجوانب المعرفة الثقافية والفنية والعلمية ذات الأثر الإيجابي على ذوي الإعاقة البصرية.
وأشاد بالدور الذي تبذله "كفيف" رغم تحديات الجائحة، مثمنًا جميع جهودها البنّاءة تجاه أبنائها المكفوفين في سبيل خدمتهم.
وقال: مستعدون لتقديم كامل الدعم لإخواننا، وهو شرف لنا أن تنضموا معنا في منتدى نخبة الإبداع، هدفنا سامٍ، وبتكاتفنا في الأيام القادمة سنحقق كل الرؤى والتطلعات.
، توقيع اتفاقية بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية المكفوفين الأهلية بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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