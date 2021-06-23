محمد بن مسعود - الدمام - 23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 05:36 PM الدفاعات الجوية الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت مُسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه جازان. الكلمات المفتاحية ، الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان ،

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