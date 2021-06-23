شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. القرني : المواطنون لا يحتاجون للسفر للخارج ولدينا في المملكة ما يغنينا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الداعية عائض القرني أن المواطنين لا يحتاجون للسفر إلى أي دولة في العالم، لأن في المملكة ما يغنيهم ويكفيهم.

ولفت إلى أن المملكة تحظى بأماكن سياحية وأثرية، كما أن أجوائها تشهد جميع فصول السنة، فضلا عن احتوائها على حدائق وبساتين ومحميات طبيعية وتلال وجبال وخلافه، وذلك بحسب حديثه في إذاعة "يو اف ام".

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى منح المملكة كنوز كثيرة، مضيفا أن البعض لديهم هوس بالسفر للخارج دون دعي برغم أن المملكة تحظى بأشياء جميلة.

واستشهد "القرني" على صحة ذلك بأن الرياض لديها الكثير من الأسواق والمقاهي والمطاعم أكثر من مناطق سياحية أخرى في العالم مثل باريس، كما تحظى القصيم وجدة وغيرها من مناطق المملكة بأماكن جميلة.