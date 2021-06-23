شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين كورونا مختلفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن اعتماد اللجنة الوطنية للأمراض المعدية إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين.

وجاء اتخاذ هذا القرار طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقيق الفعالية التي تهدف لها الجرعة الثانية.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد اشتراط وزارة الصحة استكمال جرعتي لقاح كورونا للحصول على المناعة الكاملة، لمن أصيبوا بالفيروس في وقت سابق ولم يتم فحصهم أو تسجيلهم في التطبيقات الرسمية.