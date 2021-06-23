شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم البرازيلي يشيد بالنموذج السعودي العالمي في التعليم عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

التقى معالي وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الأربعاء وزير التعليم البرازيلي ميلتون ريبيرو، وذلك خلال حضوره اجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين في كاتانيا بإيطاليا.

وتناول اللقاء استعراض النموذج السعودي العالمي في التعليم عن بُعد، ومجالات التعاون المشترك بين المملكة والبرازيل في الجوانب التعليمية، وكذلك الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعات في البلدين الصديقين، فيما تم استعراض التجربة البرازيلية في إدارة العملية التعليمية لأكثر من 56 مليون طالب وطالبة خلال الجائحة.

وأشاد وزير التعليم البرازيلي خلال اللقاء بالجهود الكبيرة والمميزة، التي بذلتها المملكة خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين 2020، والاهتمام الخاص بملف التعليم، مشيداً بنجاح التجربة السعودية في التعليم عن بُعد خلال الجائحة، وتجربة وزارة التعليم والجامعات السعودية في برامج تجسير الدبلوم، معتبراً أنها تجربة مميزة في تطوير وتمكين واستثمار القدرات البشرية في التخصصات المطلوبة لسوق العمل.