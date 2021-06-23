شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يعلق على ارتفاع الإصابات بكورونا : أرجوكم ناخذ اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، رسالة للمواطنين والمقيمين بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الجديد.

وغرد آل الشيخ على حسابه بموقع تويتر داعيا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

كما دعا الجميع إلى المبادرة بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك حفاظا على حياتهم.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت، اليوم، عن تسجيل 1253 حالة إصابة جديدة بكورونا توزعت في مختلف مناطق المملكة.