شكرا لمتابعة خبر عن وضع المستفيد من معاش «التقاعد» و«التأمينات» بعد دمج الجهتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأربعاء، وضع المستفيد من معاش «التقاعد» و«التأمينات» بعد دمج الجهتين.

وتلقت مؤسسة التقاعد استفسارًا يقول: " أحصل حاليا على معاش تقاعد من التأمينات وآخر من التقاعد هل سيتغير معاشي؟"؛ لتجيب المؤسسة بأنه لن يتأثر، فقرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.

وجاء في استفسار آخر: "هل هناك تغيير أو تأثير على المعاش لأفراد الأسرة الذين يستلمون معاش حاليا من الجهتين؟ "؛ لتؤكد مؤسسة التقاعد أن الاستحقاق سوف يستمر على ما هو عليه ولن يتأثر بقرار دمج المؤسستين.

وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدد من الترتيبات الواردة في القرار.