شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا ، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 137 يوماً 1636 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، ومسجد واحد في كل من مناطق القصيم والباحة والحدود الشمالية.