أخبار السعودية.. نهاية تسجيل حجاج الداخل اليوم.. ومزايا للبنوك الرقمية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث تفقد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أمس الإثنين، المشاعر المقدسة؛ للاطلاع على سير الأعمال والتجهيزات لموسم حج 1442 هـ، مشيرًا إلى أن أعداد المتقدمين تجاوز 540 ألف طلب، مما تنطبق عليهم المعايير والشروط، وإلى التفاصيل:

مجلس الشورى يطالب بوضع مؤشرات أداء لأعمال الحج والعمرة

طالب مجلس الشورى، خلال الجلسه العادية السادسة والثلاثين من السنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، اليوم الأربعاء، وزارة الحج والعمرة بوضع مؤشرات أداء لأعمال الحج والعمرة ومؤشرات أداء خاصة بالوزارة والقطاعات التي تشرف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما طالب مجلس الشورى وزارة الحج بالاستمرار في تنفيذ وتطوير تطبيق اعتمرنا لتنظيم شؤون العمرة والزيارة للخارج والداخل بما يتناسب مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا ودعم ميزانيتها في هذا الخصوص.

إغلاق بوابة التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل في العاشرة مساء اليوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، إغلاق بوابة التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل، وذلك لموسم الحج عام 1442، في تمام الساعة العاشرة مساء، مشيرًا إلى انتهاء المرحلة من خطوات التسجيل، وأكد متحدث وزارة الحج والعمرة، أنه سيتم استئناف العمل يوم 15 ذو القعدة عند الساعة الواحدة ظهرًا، لاستكمال المرحلة الثانية، والتي يتم فيها استعراض واستكمال بيانات التسجيل وحجز الباقات حسب رغبات المسجلين.

متحدث «الحج»: المرحلة الثانية تبدأ برسائل تأكيد طلبات المترشحين

صرّح المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام السعيد، بأنه بعد الانتهاء من مرحلة تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة سيتم البدء في المرحلة الثانية بإرسال رسائل للمترشحين الذين سبق وتقدموا لتأكيد طلبهم وإعادة فتح البوابة لهم لاستكمال الإجراءات.

الشؤون الإسلامية تعيد فتح 9 مساجد بعد إغلاقها بسبب كورونا

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 137 يوماً 1636 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

«الأمن البيئي» يضبط 5 مخالفين ينقلون الرمال ويجرفون التربة بجدة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة، وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد، رائد المالكي، أنه تم ضبط 3 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

«ساما» يوضح مزايا البنوك الرقمية بعد قرار مجلس الوزراء

ذكر البنك المركزي السعودي «ساما» مزايا البنوك الرقمية؛ مشيرًا إلى أنها تقدم منتجات وخدمات تنافسية بشكل أساسي عن طريق القنوات الرقمية، بالإضافة إلى أنها تهدف لمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنكين رقميين محليين عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية «STC Pay» لتصبح بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال.

حشرة «القُراد» المنتشرة صيفًا تسبب أمراضًا خطيرة.. وطبيب يوضح الأعراض

تتسبب حشرة «القُراد» التي تنتشر خلال فصل الصيف في المسطحات الخضراء كالحدائق والمتنزهات، في الإصابة بأمراض خطيرة مثل التهاب الدماغ المنقول بالقراد (TBE) وداء لايم، وأوضح البروفيسور الألماني جيرهارد دوبلر (المتخصص في علم الأحياء الدقيقة)، أنه في المرحلة من التهاب الدماغ المنقول عبر حشرة «القُراد» (TBE) غالبًا ما تكون الأعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا مثل الحمى والصداع وآلام بالأطراف، ويمكن أن يلي ذلك التهاب في الدماغ أو السحايا أو النخاع الشوكي.

رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكت يلتقط صورة «رائعة» للرياض ليلًا

نشر رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكت، صورة ليلية من الفضاء للعاصمة الرياض؛ حيث وثق الأضواء الساطعة للمدينة من محطة الفضاء الدولية، واصفًا إياها بالرائعة، وتفاعل السفير الفرنسي في المملكة العربية السعودية، لودوفيك بويل، مع الصورة حيث أعادة تغريدها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

تنبيهات بأمطار رعدية على جازان وعسير والباحة الساعات المقبلة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، إلى هطول أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق (عسير وجازان والباحة) خلال الساعات المقبلة، وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة عسير يشمل (أبها– أحد رفيدة - خميس مشيط – رجال ألمع)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

الأرصاد: أمطار رعدية على عسير ورياح على بدر وينبع

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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