الإصلاحات السعودية في حقوق الإنسان تتصدر لقاء «العواد» و«النسور»

الرياض - محمد عبدالله - التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، بمدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان محمد علي النسور، والعديد من المسؤولين في المفوضية السامية؛ لبحث السبل المثلى لتفعيل التعاون بين الجانبين.

واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال اللقاء أبرز الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة؛ مشيراً إلى أن تلك الإصلاحات والتطورات، ونوعيتها، والمدة التي تحققت فيها؛ تعكس عزم القيادة الرشيدة على المضي قدماً نحو كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وتطرق رئيس هيئة حقوق الإنسان لأوجه التعاون المشترك في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الفني المبرمة بين المملكة ممثلةً بهيئة حقوق الإنسان وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبحث السبل الرامية إلى تفعيل عددٍ من البنود التي اشتملت عليها المذكرة، والتعاون بين الجانبين بشكلٍ عام، بما يحقق الأهداف المشتركة.

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