مجلس الشورى يطالب بوضع مؤشرات أداء لأعمال الحج والعمرة

الرياض - محمد عبدالله - طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة بوضع مؤشرات أداء لأعمال الحج والعمرة ومؤشرات أداء خاصة بالوزارة والقطاعات التي تشرف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال الجلسه العادية السادسة والثلاثين من السنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، اليوم الأربعاء.

كما طالب مجلس الشورى وزارة الحج بالاستمرار في تنفيذ وتطوير تطبيق اعتمرنا لتنظيم شؤون العمرة والزيارة للخارج والداخل بما يتناسب مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا ودعم ميزانيتها في هذا الخصوص.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، أعلن إغلاق بوابة التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل، وذلك لموسم الحج عام 1442، في تمام الساعة العاشرة مساء، مشيرًا إلى انتهاء المرحلة من خطوات التسجيل.

ولفت سعيد، إلى أنه سيتم استئناف العمل يوم 15 ذو القعدة عند الساعة الواحدة ظهرًا، لاستكمال المرحلة الثانية.

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